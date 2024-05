Lucas Guedes confessa que ficou decepcionado com Galisteu quando a conheceu pessoalmente: “Dei até unfollow”

Genteeeee, que revelação bombastica que o Lucas Guedes contou no programa “Sabadou com Virginia”, apresentado por Virginia Fonseca no SBT. O influencer contou que teve uma “decepção” com a apresentadora da TV Record, Adriane Galisteu. Para vocês verem o tamanho da mágoa do menino, ele disse que chegou a dar unfollow na artista nas redes sociais. Sem dar muitos detalhes do “ocorrido”, ele comentou sobre isso no programa exibido neste sábado (18).

“Eu vou falar, mas tem que falar nome? Eu conheci uma pessoal, era fã. Cheguei a ir no programa dela, eu tinha 15 anos. Eu amava ela. E depois eu reencontrei essa pessoa no salão de cabeleireiro, não vou contar o motivo que eu fiquei chateado do que ela falou, e eu me decepcionei demais e cheguei a dar unfollow”, começou.

Ao ser pressionado por Virginia, ele decidiu abrir o jogo e revelou o nome de Adriane Galisteu. “Vou conversar depois com essa pessoa. Enfim, Adriane Galisteu, me perdoa, mas eu acho que ela sabe o que ela falou pra mim, que me chateou muito, assim. E fui muito feliz contando do programa [Sabadou] pra ela… E querendo ou não, eu compartilhei um sonho. Talvez ela não saiba disso”, encerrou Lucas Guedes na atração do SBT.