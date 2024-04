Lucas Buda abre o jogo sobre possibilidade de reatar com Camila Moura

Claro que Lucas Buda conversou sobre o seu relacionamento com a ex-esposa, Camila Moura. O ex-BBB abriu o jogo e em entrevista para Léo Dias ele confessou que está conversando com Camila.

“A gente está conversando, não presencialmente ainda porque a agenda não bateu, mas a gente está conversando, sim”, declarou o ex-brother.

Quando questionado sobre uma possível reconciliação, Lucas deu poucos detalhes sobre o que acha sobre seu futuro com Camila, mas garantiu que a possibilidade será discutida. “A gente vai conversar pessoalmente sobre isso em outro momento. Jogo é jogo, vida é vida, quero colher muitas coisas boas aqui fora, apesar dos meus erros, apesar do que aconteceu no game, a gente tem que tocar a vida pra frente”, disse ele.