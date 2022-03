Acabou uô uô! Lucas informa: Arthur Aguiar não é mais seu aliado!

O novo líder deixou isso muito claro para as amigas, mas Lina defendeu o ator

No Quarto do Líder, na madrugada deste sábado, (12), Lucas conversou com Natália, Lina e Jessilane sobre o jogo e informou que Arthur Aguiar não é mais seu aliado e nem prioridade.

Lina perguntou sobre Arthur que era aliado do Sungas até então, e ele respondeu: “Ele não é mais meu aliado”. Natália, com a língua igual um veneno, rebateu: “Te usando” e a cantora pediu para ela não falar assim.

Lucas disse que uma mão lavava a outra e Lina disse que eles estavam tendo uma troca para se fortalecerem. A cantora perguntou porque eles se afastaram e o Barão explicou que foi por causa da situação do voto com o Tiago, que Eliezer expôs no ‘Jogo da Discórdia’ na segunda-feira, (7). Natália entrou em defesa de Eli e falou para o rapaz conversar com ele. Ai que preguiça!

Por fim, ele contou que o publicitário pintou para as outras pessoas como uma coisa muito maquiavélica e Jessilane disse que foi o desespero para se proteger. Aprende, Nat, aprende!

Mas só um adendo: durante a prova, Arthur e Lucas conversaram rapidamente sobre o assunto e mostra que um gosta muito do outro. “Não sei como ‘tá você em relação ao Tiago, mas quero que saiba que tenho um carinho muito grande por ti como pessoa”, disse Lucas. “Fiquei chateado. Eu só quis me afastar pra organizar minhas ideias”, respondeu Arthur e Lucas finalizou: “Não me arrependo de nada das hashtags que fiz pra você ficar”.