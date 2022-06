Lucas Viana sobre vaper: “Não dá para explicar, a sensação é que vai morrer”

Influenciadora disse que agora o aparelho não faz mais parte de sua vida

Muitos famosos já disseram que o uso de vaper é prejudicial. Doja Cat, minha amiga, chegou até a fazer cirurgia por causa dos efeitos da fumaça forte e viciante do aparelho. Lucas Viana surgiu nos stories esse final de semana para contar que sofreu de falta de ar em uma festa por causa do uso do aparelho. O muso ainda contou que não vai mais fazer o uso do cigarro eletrônico.

“Acabei de sair do hospital, do pronto socorro. Estava na festa e de repente me faltou ar, não vinha nada, parecia que estava tampado. Fui socorrido pela ambulância e ali me deram um aparelhinho de oxigênio”, contou Lucas.

Lucas Viana contou nos stories sobre um momento de desespero que passou durante uma festa após o uso de “vaper”. 🗣 pic.twitter.com/vvlPeG79tU — KIKIKI DA FAMA (@kikikidafama) June 26, 2022

Viana ainda disse que vai largar e que o cigarro eletrônico não vai mais fazer parte da sua vida. “Tudo por conta disso daqui [vaper], a gente nunca acha que vai acontecer com a gente. A partir de hoje, isso daqui não vai fazer mais parte da minha vida. Não dá para explicar, a sensação é que vai morrer”, disse.