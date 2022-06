Luana Piovani embarca para Jerusalém: “Tô com saudade de Jesus”

Atriz chegou de Ibiza hoje (14) e embarca para Jerusalém amanhã (15)

Luana Piovani entende que além de vencer a pandemia, pode se considerar uma guerreira por tudo que conquistou e tantas energias boas estarem, circulando a vida da atriz. A loira apareceu nos stories para contar que amanhã embarca para Jerusalém para se conectar ainda mais com Jesus, e agradecer pelas bênçãos.

“Tô com saudade de Jesus, aquela coisa mais física, vou para Jerusalém. Agradecer tantas bênçãos, tanta coisa boa acontecendo, meus filhos crescendo com saúde, minha relação com Pedro cada vez melhor, meus pais. Tenho que agradecer por tudo antes de começar a trabalhar”, iniciou.

A loira ainda contou que ia passar a páscoa na cidade quando começou o lock down e teve que cancelar a ida. “Não consigo nem imaginar minha emoção, depois de ter passado esse pesadelo de pandemia, todo mundo fechado não sabendo o que ia acontecer. Vou conhecer Belém, que eu ainda não tinha conhecido”, comentou.

“Acho que não vou me batizar, não quero me batizar lá eu acho, muito feliz de estar lá, no Monte das Oliveiras, sentir aquela energia daquela terra”, finaliza a loira, prometendo que a viagem será cheia de boas energias.