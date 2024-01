Luana Piovani sobre Wanessa no BBB: “Ela está com a sombra de um criminoso do lado dela”

Claro que Luana Piovani não poderia deixar de falar sua opinião sobre o BBB com Wanessa Camargo participando da edição 24 do reality. Para quem não sabe, a atriz já namorou o atual namorado de Wanessa, Dado Dolabella, e ela foi quem o denunciou por agressão.

“A nova Bíblia brasileira, que é o Big Brother, que as pessoas vivem seguindo os ditos do BBB. Começou e estão todos parados assistindo e claro que eu tinha que vir aqui falar que uma vez que a Wanessa está no BBB todas as pessoas que estão com ela também estão no BBB. O pai dos meus filhos foi para essa joça e acabou que eu participei, era o mínimo que eu podia fazer depois do meu nome ser mencionado tantas vezes nesse programa de quinta”, disse ela.

Luana ainda completou: “Essa coisa do casal fofo e tal, ela é muito fofa e muito querida e tal, o que eu quero dizer? Ela está levando com ela o namorado dela, que é um agressor, não importa se come ou não carne. Vale lembrar que foram 4, eu fui a primeira, outras três falaram comigo que apanharam dele. Depois da minha denúncia teve a mãe dele um dos filhos e aí a mãe dela, a sogra. Teve uma outra que eu já nem sei, graças a Deus eu não sigo a vida de quem comete crime, mas teve um prima que ele namorou e denunciou porque tomou uns tapas”, declarou.

A atriz ainda diz que a participante não está sozinha na casa e sempre haverá a sombra de um agressor com ela. “A Wanessa muito queria e estudiosa não está sozinha, ela estava com a sombra de um criminoso do lado dela. Ela está participando de um criminoso no BBB, as pessoas podem achar que está tudo lindo e maravilhoso, se você acha que está certo se relacionam com uma cara que bateu em mulheres, tudo bem”, finalizou.