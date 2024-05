Luana Piovani revela porque deixou o Brasil para morar em Portugal: “Meu país não me permitia viver com dignidade criando os meus filhos”

Amores, nesta terça-feira (28) o apresentador do programa portugês Alta Definição, João Silva, também conhecido como João Creative, publicou em suas redes sociais um trecho de sua entrevista com a atriz, maravilhosíssima, Luana Piovani. Neste trecho, a gata conta um pouco sobre a sua mudança do Brasil para Portugal

“Eu sempre me senti dona de mim e do meu talento”, afirmou Luana, que afirmou não ter tido receios ao se mudar do Brasil para Portugal: “Não me trouxe. E não era porque era Portugal, porque eu não pensava em vir para Portugal, eu pensava em ir para a Califórnia, e eu também não tinha medo da Califórnia, porque se precisasse eu ia vender bolo, ou se precisasse eu ia fazer a empregada, ticana, bonita, loura, gostosa, da novelinha”

Logo em seguida, Piovani revela o verdadeiro motivo de ter largado tudo aqui no Brasil e recomeçado na Europa.

“Eu não estava indo para a Califórnia para virar Cameron Diaz ou para ser indicada ao Oscar. Eu estava indo para a Califórnia porque o meu país não me permitia viver com dignidade criando os meus filhos. Então, se eu não tinha medo da Califórnia, imagina que eu ia ter medo daqui de Portugal, onde nós temos a mesma língua. Mas eu, graças a Deus, que eu cheguei aqui. Começaram os convites, tudo deu certo e tem dado ainda. Mas eu não tinha receio porque eu não vim para cá ser rica ou ter, entendeu? Eu quero paz”, declarou a atriz.

Por fim, Luana fala sobre um costume que ela acha estranho nos portugueses e exalta outro que segundo ela nunca daria certo no Brasil.

“Eu acho muito estranho vocês comerem salgadinho frio, ok? E eu acho muito estranho, mas eu amo e eu conto para todo mundo que nas gravações, no trabalho, talvez não em todos, mas nos que eu faço, na hora do almoço é servido álcool. Você pode tomar uma cervejinha ou pode tomar uma taça de vinho. Isso é o máximo. Eu acho que é o ápice da liberdade. Mas é, porque cada um confia na sua própria responsabilidade. Agora, você sabe o que vai acontecer no Brasil? Se eles oferecerem cerveja? Se eles oferecerem cerveja no almoço, ninguém volta não, meu amor”, finalizou Piovani.