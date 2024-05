Luana Piovani quer que seus filhos parem de gostar de Neymar

Luana Piovani tem a língua igual a um chicote, isso a gente sabe bem, né? Acontece que sobrou até para Neymar segurar o rojão da atriz. A musa usou suas redes sociais e disse que deseja que seus filhos parem de gostar de Neymar Jr. por causa de suas atitudes.

“Imagina se isso é ídolo?”, perguntou a loira. A ex de Pedro Scooby compartilhou um vídeo da atriz Laila Zaid com um desabafo sobre o assunto. A publicação já conta com mais de 48 mil curtidas e diversos comentários.

“A turma da ganância quer o quê? Quer ganhar essas terras, para transformar em resorts, cassinos e condomínios. O mundo inteiro protege a sua costa. São terras que são berços de biodiversidade, que prestam serviços ecológicos, são muito importantes para gerar o nosso bem-estar”, reclamou Laila.

“Se você se animou em comprar imóveis nessa terra, fique esperto, a terra vai subir”, ironizou a atriz no trecho final.