Luana Piovani publica desabafo após treta com Neymar Jr: “Tumultuados”

Luana Piovani não deixou de falar que sente falta do seu filho, Dom, que está morando com Pedro Scooby no Rio de Janeiro. A atriz chegou a mencionar a polêmica com Neymar Jr. relacionada à privatização das praias.

“Uma vez, eu estava aos prantos por causa de um boy-lixo no aeroporto, e um rapaz se aproximou, deu-me um lenço de papel e disse: ‘Não chora, Luana. Menina bonita, não chora’. Mal sabia ele… Que alívio poder chorar em paz num aeroporto, foi o que fiz essa manhã. Chorei, chorei e chorei mais um pouco. Normalmente, essa válvula de escape é utilizada a cada 3 ou 4 dias. Mas como os últimos dias foram muito tumultuados, acho que deixei acumular”, iniciou ela.

Luana também falou sobre a decisão do herdeiro de morar com o pai no Brasil. Enquanto ela está em Portugal. “Tem sido muito dificil estar longe do meu filho. Eu trabalho, durmo, vivo, movimento, mas aqui dentro não tem pedra sobre pedra. Mas é impressionante como a gente se adapta, coloca a dor numa prateleira mais alta e vai aprendendo a conviver com ela. Mas é so ter cinco minutos de paz que a criança lá de dentro grita: ‘quem matou meus cachorrinhos?'”, desabafou.

A artista mencionou também que não consegue encontrar as palavras certas para expressar seus sentimentos e como equilibra a criação dos filhos enquanto lida com a polêmica com Scooby. “Pra mim, é até dificil escrever a respeito. Não sei que adjetivos usar porque é uma mistura de tristeza, indignação, raiva, culpa e impotência. Resolvi compartilhar isso com vocês porque faz anos que tento desmistificar, através do meu exemplo, pessoas famosas. Acho justo que possamos chorar em paz. A fama não nos blinda da vida, que é cheia de som e fúria”, concluiu.