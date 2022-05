Já estava com saudades! Luana Piovani comemora chegada de Pedro Scooby em Portugal: “O pai tá on”

A atriz não deixou de debochar né? E fazia tempo que ela não alfinetava o ex

AI QUE SAUDADES QUE EU ESTAVA! Luana Piovani não perdeu o costume e deu uma cutucadinha básica no ex, Pedro Scooby, nesta sexta-feira, (20), após a chegada dele em Portugal.

“Agora, sim, temos uma mãe extremamente feliz e tranquila. Sim, porque o pai está on e, talvez, a mãe consiga ficar off. Bem-vindo, Pedro. Que coisa boa você em casa com as crianças. Agora meu coração está em paz”, disparou a atriz. Amo Lulu sabe?

O surfista chegou de surpresa em casa para felicidade dos filhos que não aguentavam de saudade do pai já que o viram poucos dias após a saída dele do ‘BBB22’. O pai babão mostrou a medalha que o filho mais velho, Dom, ganhou em uma competição de skate e ainda fez uma chamada de vídeo com o amigo, Paulo André, junto com as crianças. Fofo né?