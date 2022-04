Luana Piovani sobre Maira Cardi: “Não é nutricionista, nem médica”

Atriz fez das palavras da nutricionista, Manu Figueiredo, as suas

Minha gente, a treta de Luana Piovani e Maira Cardi não tem pressa e nem sinais de que o fim esteja próximo. As duas personalidades trocam farpas desde o BBB e a gente se diverte com o kikiki que as duas sustentam muito bem.

Luana Piovani postou nos seus stories a declaração da nutricionista Manu Figueiredo que dizia que a coach “não é nutricionista, nem médica endocrinologista”, fazendo relação com as técnicas perigosas de emagrecimento que Cardi usa em seus pacientes baseada no jejum.

E vou te falar uma coisa, errada ela não está, porque não é de hoje que Maira vem se metendo em uma área que não é chamada. A coach já foi protagonista de diversas vergonhas na internet em uma área que nem ela tinha estudo. Menos!