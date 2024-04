Luana Piovani fala sobre a mudança de Dom para morar com Pedro Scooby no Brasil: “Ele está perdendo o respeito por mim”

Meus amores, nesta quarta-feira (17) a atriz e ex- mulher do surfista e ex-BBB Pedro Scooby, Luana Piovani utilizou as suas redes sociais, para, mais uma vez falar sobre o fato de um de seus filhos com Scooby, o Dom, que tem apenas 12 anos, estar vindo morar com seu pai no Brasil.

“Eu tento proteger? Tento, mas eu sou um ser humano. Ele me culpa pela ausência do pai e ele está perdendo o respeito por mim. Eu não posso ter um filho dentro da minha casa, que eu pago todas as contas, dou do bom e do melhor e ele não me respeitar”, iniciou a atriz.

Contudo, Piovani afirma que deseja toda a felicidade do mundo para o filho e garante que ele está vindo morar no Brasil em ótimas condições de vida, onde não lhe faltará nada material e nem sentimental.

“Ele vai para lá [Brasil], viver com o pai dele, serão felizes para sempre e eu desejo que tudo esteja bem, até porque ele está indo para a casa do pai, com uma boa escola, boa casa, com amor, então está ótimo”, concluiu Luana.