Luana Piovani expõe que o filho não frequenta escola desde mudança com Scooby

Luana Piovani voltou a alfinetar Pedro Scooby e revelou que o seu filho, Dom, que se mudou para o Brasil para morar com o pai, não frequentou a escola desde a sua mudança. A atriz ainda printou os diversos comentários das pessoas parabenizando o surfista pelo seu apoio e ajuda às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

“Sempre mete marra para criticar o Scooby, quero ver elogiar ele agora”, diz uma das mensagens.

No entanto, a atriz aproveitou a cobrança dos seguidores para alfinetar o ex-marido e expor sua preocupação com o filho: “Meu filho está faz 20 dias no Rio de Janeiro e ainda não foi para escola”, iniciou. Na sequência, a apresentadora não hesitou em responder aos comentários: “Para vocês que acham ele o máximo, peguem a senha”, ela disparou.