Luana Piovani expõe caso de criança expatriada por decisão de STJ

A atriz Luana Piovani contou em suas redes sociais que está indignada com o caso das três crianças que precisam voltar à Colômbia após o pai, condenado a prisão no Paraguai e no Brasil, querer pegar a guarda dos filhos.

Na manhã desta sexta-feira (07/06), Piovani compartilhou em suas redes sociais o caso dos três meninos que estão sendo expatriados do Brasil, logo depois do pai pedir a guarda deles para o STF e garantir ficar com eles na Colômbia. Uma das crianças sofre de paralisia cerebral e corre risco de vida ao viajar de avião, de acordo com a atriz.

A famosa revelou que a filha do empresário Catito Peres, dono do Bar Lagoa e La Fiorentina, no estado do Rio de Janeiro, Clarinha, não está passando por uma fase nada fácil, relacionada aos seus filhos.

“Acontece que ela foi casada com paraguaio e ele está condenado à prisão no Paraguai e no Brasil, porque ele é filho de um cara que era envolvido com cambista”, contou em seus stories do instagram.

Diante disso, continua a artista: “Eu não sei qual foi a m*rda que ele fez, não me importa. Ele é condenado à prisão no Brasil e no Paraguai e está morando na Colômbia. Ele conseguiu que o STJ (Supremo Tribunal de Justiça) determinasse a ida dos três filhos para a Colômbia. As crianças já estão morando no Brasil há quatro anos. Elas só moraram nessa cidade onde ele está habitando agora ele quando eram muito pequenos, já estão completamente adaptados [aqui]”. O que estarrece a todos nesse caso é que o menino mais velho, de 11 anos, tem paralisia cerebral. Ele não anda, não se alimenta e ele não fala. Existe um laudo médico dizendo que ele corre risco de morte se ele entrar nesse avião. Aliás, não sei nem como as companhias aéreas podem aceitar um paciente que está correndo risco de morte dentro do avião. Será que o piloto sabe disso? Será que a companhia aérea foi comunicada? Será que os passageiros estão sabendo disso? Imagina o que é uma criança morrer dentro de um voo?”

“Estou aqui com o nome do relator [da decisão]: foi o ministro Gurgel de Faria e os ministros outros todos que assinaram e concordaram com a expatriação das crianças são: Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Paulo Sérgio Domingues e Regina Helena Costa. Peço encarecidamente que vocês todos nos deem suporte”, relatou.

Luana pediu encarecidamente que o público ajudasse a engajar e dar atenção para esse caso extremamente triste, seja compartilhando matérias ou vídeos sobre o acontecido.

“Marquem os jornais, marquem os ministros do STJ, porque é um absurdo o que está acontecendo. Você imagina a dor dessa mãe… eu não consigo imaginar, mas eu posso supor, porque eu sou mãe. Imagina como é que ela vai colocar essa criança dentro desse avião? Nós precisamos fazer alguma!”, pediu.

“Até quando as mulheres vão passar por isso? É através de nós que vocês vêm à existência, vocês são o quê? Filho de chocadeira? O que está acontecendo com o planeta? Cadê o discernimento e o bom senso das pessoas? Cadê a humanidade?”, perguntou.

Ela revelou também que pediu ajuda para algumas mulheres, duas delas sendo, Titi Müller e Samara Felippo, e continuou:

“Estamos falando de um caso de risco de morte de uma criança que tem necessidades específicas. Estamos falando de uma família de uma mãe dilacerada, desesperada, e de policiais querendo arrancar três crianças de dentro da casa dessa mãe. Nós já vimos milhões desses vídeos dessas crianças dizendo ‘não, não’ e os policiais arrancando-as e mandando-as para o pai”.

“Eu agradeço imensamente, como mulher, como mãe, como cidadã, como brasileira e como ser humano, que não posso achar normal ver uma criança correr risco de morte e achar que está tudo bem. E esses ministros, se essa criança morrer, eles vão ser culpados? Eles vão ser condenados por homicídio culposo? Existe um laudo médico. Enfim, por favor e muito muito grata”, concluiu a artista.