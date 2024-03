Luana Piovani é chamada de bolsonarista e rebate: “Me dói muito, uma pessoa com minha personalidade ser bolsonarista”

Luana Piovani segue sendo uma das pessoas que eu atualizo o feed para ver a cada dia se ela postou alguma coisa ou se pronunciou sobre algo diante das polêmicas da vida. A mona deu um esporro em uma internauta que a chamou de bolsonarista. Luana não teve papas na língua e disse que a pessoa não deve a acompanhar, porque ela tem uma personalidade que vai contra aos conceitos pregados pelo ex-presidente, Jair Bolsonaro e sua trupe.

“Vou contar uma historinha para vocês, que vocês adoram. Quando fui para Milão e fui chamada para apresentar um oráculo lá, eles me apresentaram como ativista, atriz, apresentadora… Eu tomei um choque porque tenho 34 anos de carreira e 30 que me considero atriz é a primeira vez que vejo alguém não me chamando como atriz, me apresentaram como ativista antes e atriz”, disse.

Ela ainda completou: “Acabei de ver os comentários no meu post que está bombando, e aí teve uma perdida sem noção que disse que isso não combina com uma bolsonarista. Se tem um negócio que me… Eu não sou celebridade, sou atriz, agora me chamar de bolsonarista me dói muito, muito mesmo, a pessoa deve ter 12 anos, não deve me conhecer nada, uma pessoa com minha personalidade ser bolsonarista?”, finalizou.