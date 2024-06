Luana Piovani detona Éder Militão e sai em defesa da Karoline: “Nenhum safado vai conseguir calar a boca de uma mãe”

Já sabemos o pé de guerra que é Karoline Lima e Éder Militão, né? Acontece que Luana Piovani resolveu opinar na relação dos dois no melhor jeito de ser. A atriz comemorou o fato da influenciadora digital ser liberada para continuar falando do jogador de futebol nas redes sociais.

“Acabei de receber das minhas amigas a notícia de que a Karoline vai poder contar as verdades, vai se manter contando as verdades, a respeito desse ex-marido, Eder Militão de quinta, na internet”, disse ela em um story no Instagram.

E continuou: “Esse é o Brasil, apesar de ter todos os problemas que tem, ainda assim tem um judiciário um pouquinho menos retrógrado do que Portugal, porque em Portugal colocaram a mordaça na minha boca. Eu que sou ousada e não paro de falar as verdades que precisam ser contados”, ressaltou.

De acordo com a atriz, o caso da influenciadora digital pode servir como exemplo para demais mulheres. “É muito bom isso que aconteceu com a Karoline, porque a gente abre jurisdição para nenhum safado alecrim dourado conseguir calar a boca da mãe que está contando as verdades na internet, porque não dá para sofrer sozinha em casa”, completou a artista.

Em seguida, ela falou sobre o seu caso com Pedro Scooby, em que Luana foi impedida de falar do ex nas redes sociais. “Não tem nada, não, porque vou lá no tribunal europeu para cair com essa bosta. Me aguarde”.