Luana Piovani critica “falha técnica” de Ludmilla: “Vergonha alheia”

Neste último domingo (05) a cantora foi convidada para cantar o hino nacional no Grande Prêmio de Fórmula 1 e acabou esquecendo a letra da composição.

Amores, neste domingo (05) aconteceu o Grande Prêmio de Fórmula 1 , em São Paulo, evento este que foi marcado por uma “falha técnica” por parte da cantora Ludmilla que foi convidada para entoar o hino nacional na competição, porém, logo no começo da composição a voz da cantora sumiu.

Na ocasião pode-se escutar Ludmilla cantando a seguinte parte, “Ouviram do Ipiranga as margens plácidas”, e voltando apenas nesta parte, “conseguimos conquistar com braço forte”.

Diante deste acontecimento, a atriz Luana Piovani utilizou as suas redes sociais para criticar aquilo que a cantora chamou de “falha técnica”. Ao compartilhar um vídeo do ocorrido nos stories, a atriz legendou da seguinte forma: “Vergonha alheia”.