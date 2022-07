Luana Piovani comemora gravidez de Cíntia Dicker: “Iupi, a família vai aumentar”

Ontem (12), fomos impactados com a chegada de um novo integrante para a família de Scooby, um filho

Uhmm, cheirinho de publi com kikiki que a gente ama. Ontem (12), Cíntia Dicker publicou um vídeo em parceria com a Americanas e junto com ele a notícia de que estava esperando um filho do surfista Pedro Scooby. Não deu para negar que a notícia chegou como uma bomba para os veículos, mas o que eu estava curiosa para saber era a opinião de Luana Piovani.

Ao contrário do que muitos pensam, de que ela poderia fazer um escarcéu, muito pelo contrário, ela repostou a publicação de cíntia e ainda comemorou a chegada de um novo integrante na família.

“Iupi, a família vai aumentar”, escreveu nos stories. Desejo que esse filho venha com muita saúde e não posso negar que estou curiosa para ver a carinha do pequeno Scooby.