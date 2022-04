Scoby ganha o Anjo e Dona Piovani não libera as crianças, mas arruma outra solução para o almoço

Cintia Dicker, esposa de Pedro, propôs que as crianças fizessem um desenho já que Luana não libera a imagem delas para Globo

Eita, já sabemos que Luana não libera o uso da imagem dos seus filhos para Globo, isso é fato e já deu kikiki aqui. Com Scooby ganhando a prova do anjo ele tem direito a ver os vídeos que a família manda, mas ele não verá os filhos, apenas seus desenhos. Lide com isso.

Luana foi até os stories ontem contar que Cintia Dicker ligou para ela para avisar do Almoço do Anjo, já sabendo que a loira não liberaria a imagem das crianças ela propôs um desenho. E será isso que Pedro receberá dos filhos.

“Já sei que o Pedro ganhou o tal do anjo, Cintia fofonilda ligou aqui sabe que eu não vou liberar a imagem, e não vou liberar enquanto a dona monopólio encher a burra de dinheiro e ficar usufruindo da imagem dos pessoas para o resto da vida”, disparou Luana.

E para quem achar que a atriz está errada ela manda o recado categórico: “Quando vocês quiserem, vocês tenham filhos façam sucesso e aí se vocês quiserem liberem a imagem dos filhos de vocês”, disse.

A atriz conta que os dois filhos já fizeram o desenho e falta apenas Liz, que chora pelo pai e tem crises de saudade, como a loira já mostrou em diversos vídeos. “Vocês vão ver os desenhos que as crianças fizeram”, concluiu desejando um bom final de semana a todos.

A gata pensa na imagem dos filhos, sensata ela, não? Mãezona o nome.