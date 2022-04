Luana Piovani aposta em Scooby: “Ele é bom de carregar troféu”

Atriz acalma os filhos que estão com saudade do pai e acredita que ele pode sair como vencedor do BBB22

Ontem Luana Piovani deu as caras nos stories e sempre que isso acontece eu tenho certeza que terei pauta para escrever (risos). A loira contou que a filha Liz está sentindo muita falta do pai e não deixou de deixar sua torcida, mesmo que muito simples, para Scooby. “Achei que o Pedro não fosse ganhar, acreditei que fosse um dos finalistas, mas tô achando que ele vai ganhar viu, danadão. Vai sair com o troféu na mão, ele é bom de carregar troféu”, disse a loira. Não é de hoje que os filhos sentem muita saudade do pai que está confinado no BBB, mas principalmente a filha Liz tem sentido mais a falta da presença paterna. “Está um ‘counting down’ para o papai sair, ontem a Lizoca teve um crise de choro imensa, abracei ela, fiz conta: “Ele já vai sair faltam 26 dias”, completou. A atriz ainda explica essa falta que a filha sente da figura paterna em sua vida. “Na verdade o pai presente é bom para todos, porque ele é um modelo constante, mas a menina tem essa carência da figura masculina, graças a Deus tem como matar a saudade depois”, completou. Será que vamos no Team Scooby por Luana? Não sei hein, mas gosto de Scooby na casa, principalmente nos momentos viajados do surfista.