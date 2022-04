Vai dar pano para manga! Luana Piovani compartilha texto que detona Arthur Aguiar

A ex de Pedro Scooby não está querendo dar um dia de paz para o ator. ‘Tá errada? Não né?

Ih que o caldo entornou e nem com a vitória de Arthur Aguiar, Luana Piovani está afim de esquecer o ator. E olha que um dia a gente pensou que Lulu ia atacar Pedro Scooby né? E nesta quarta-feira, (27), tivemos mais um episódio desta tretinha.

A atriz compartilhou um texto falando a respeito do marido de Maira Cardi e, leitor(a), o texto é forte viu? Ele foi postado no Instagram, Direito Dela, (@direito.dela) com o título “O que o Arthur vencer o BBB diz sobre a nossa sociedade” e a foto dele. “Sim, eu vou começar do início. Arthur traiu a esposa enquanto ela estava no puerpério com os pontos abertos. Pagou prostitutas com o dinheiro de Maíra, tentou levar metade do patrimônio dela no divórcio, doou o próprio cachorro porque ele estava estragando o piso da casa. E conseguiu total redenção. Mas “se ela perdoou quem sou eu para falar algo?” Claramente essa premissa ignora o fator dependência emocional.”, começa.

Luana Piovani compartilha textão nos stories (Foto: Reprodução)

Depois, a autora diz que ele pode sim ter mudado, mas o problema está em os homens sempre serem perdoados e as mulheres serem ofendidas por muito tempo, caso traiam seus parceiros. E ainda pegou numa ferida forte sobre ele: “Arthur fala manso, é articulado e com isso poucos percebem seu perfil manipulador. No entanto, o pãozinho constantemente interrompe as pessoas dizendo: “você está errado, mas continua”, “você está tirando do contexto”, “não foi isso que eu disse””, diz a autora em outro parágrafo.

E mais: diz que Arthur pede empatia, mas ele mesmo não o pratica citando a vitória de Paulo André na última prova antes da final e pelo atleta ter ficado sem graça de comemorar devido a reação do ator ao perder. Por fim, Camila Rufato, a autora do texto, dispara: “Pois é, faltou carisma e sobrou vitimismo; o país está idolatrando um cara que vendeu bem a sua descrição da bio do instagram: “Casado, Pai, Cristão”. Mais um dia normal no Brasil.”.

Eita, que Lulu está terrível e não está segurando a língua. E ó: só tende a piorar, porque Maira Cardi vai responder e eu quero ver o circo que isso vai se tornar…