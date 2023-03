Luana Piovani aponta violência processual da parte de Scooby: “Foto da mãe pelada em processo não pode”

Atriz voltou a falar sobre seu ex-marido e sobre o processo que ele move contra ela para tentar pegar a guarda dos filhos

Eu disse para vocês que a história de Luana Piovani e Pedro Scooby iria longe e renderia muito pano pra manga, afinal, ex casal é isso. A musa alfinetou o surfista e apontou violência contra ela no processo que ele move sobre a guarda dos filhos. Vale ressaltar que nos documentos constam fotos de Luana pelada.

“Foto da mãe pelada em processo não pode, não é produção?”, questiona Luana.

A advogada da atriz ainda contou com o apoio de sua advogada. “A propósito, o Poder Judiciário é o reflexo do que somos em sociedade, portanto, muitas vezes nos deparamos com um Judiciário machista, misógino e patriarcal, que permite ou ignora situações de violência de gênero”, explica Maria Cristina Câmara.