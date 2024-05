Luana Piovani agradece esposa de Scooby, Cintia Dicker, após atitude com filho

Não é segredo para ninguém que Dom está morando com Pedro Scooby e Cíntia Dicker, no Rio de Janeiro. Acontece que Luana Piovani usou suas redes sociais para dizer que faziam mais de 20 dias que ele não comparecia à escola. Com a ajuda da esposa do seu ex, ela agradeceu a ajuda para levar o filho para estudar.

Hoje, ela reapareceu nos Stories de seu Instagram, e agradeceu Cintia Dicker, atual esposa de Pedro Scooby por ter levado o jovem para a escola: “Feliz que toda sociedade brasileira está se unindo e se movimentando pra ajudar o nosso Rio Grande do Sul, graças a Deus. Aqui em Portugal, estamos fazendo um movimento bem positivo. Assim como também me dá muito alívio em saber que meu filho foi a escola. Finalmente”, disse Luana. “grata, Cintia”, escreveu na legenda.

Dias atrás, a modelo brasileira, que vive em Portugal, contou que Dom, de 12 anos, não estava indo para a escola. Segundo Luana, seu filho estava há 20 dias no Rio de Janeiro e ainda não voltou para escola.