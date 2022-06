Ela é empreendedora ela: Luana Piovani tem ideia de lubrificante com ácido hialurônico

Atriz teve a ideia e gravou tudo nos stories

Linda, loira e empreendedora, não é de hoje que sabemos que o lado do empreendedorismo fala alto na personalidade de Luana Piovani. Ontem (08) a atriz apareceu nos stories para lançar a ideia de um novo produto: lubrificante com ácido hialurônico.

“Acabei de passar protetor labial que tem ácido hialurônico daí eu passei foi escorregando o negócio, uma maciez, uma película ai eu pensei: ‘E lubrificante hein? Com ácido hialurônico”, disse a loira.

Luana teve o insight ao passar o protetor labial com ácido nos lábios. Olha que não acho que seria uma má ideia um lubrificante com a ação do hialurônico, hein? Eu quero experimentar.

Cadê as marcas para fazerem parceria com a loira? Bora minha gente, que agora fiquei curiosa.