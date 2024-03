Luana Kazaki afirma que é contra cirurgias plásticas: Gosto de ser uma pessoa real”

A influenciadora, que é conhecida por defender o “corpo real”, afirma que aprendeu a conviver com o seu corpo 100% natural com a ajuda da internet.

Após afirmar que exibir um corpo natural auxilia no aumento do faturamento das assinaturas de seus conteúdos, a influencer Luana Kazaki revelou que é contra as cirurgias plásticas. “Eu sempre gostei do meu corpo e para mim nunca foi problema expor na internet da forma que ele é, mas já tive que ouvir muitas críticas e fingir que nada acontece para não criar problemas”, disse. Aos 27 anos, ela conta que não se preocupa com os hates que recebe diariamente por mostrar o corpo real, com celulites e imperfeições. Para Luana, filtrar esses comentários e saber lidar com julgamentos e opiniões contrárias às suas ideias é muito difícil.



“Eu aprendi a conviver com a realidade do meu corpo aparentando celulites, estrias e marcas que muitas vezes são eliminadas em um ajuste no photoshop. Publico fotos e vídeos no Instagram sem problema algum, mas também estou aprendendo a entender como as pessoas se comportam na internet. Ao mesmo tempo que tem gente muito cruel, outros não têm a mínima consciência do que estão fazendo e replicam as bobagens”, diz. Luana explica que a sua vida está numa “vitrine” e as pessoas avaliam se o corpo dela é bonito ou não.

A influencer é enfática ao dizer que continuará fazendo o que acha certo com relação à como mostra o seu corpo para o mundo. Ela quer incentivar outras mulheres e servir de inspiração para as meninas mais jovens. “Ser mulher é viver uma autocrítica constante, mas além disso é escutar também as opiniões alheias. Eu defendo que cada uma se sinta confortável com o corpo que tem e saiba que são reais. A beleza está na naturalidade também”, declara. Questionada se realizaria uma cirurgia plástica, Kazaki retrucou:

“Está longe dos meus pensamentos, eu nem sou adepta aos procedimentos”, diz a influencer. Gosto de ser uma pessoa real e não me escondo de ninguém, seja online ou na vida real”, finalizou.