Luan Santana participará de DVD dos 50 anos de Chitãozinho e Xororó

O que gostamos mesmo é de um modão, e para alegrar nossa sexta, trouxe uma notícia muito boa. No dia 03 de setembro, será gravado o DVD especial de Chitãozinho e Xororó, em Nova Iorque, nos Estados Unidos em comemoração aos 50 anos da dupla. Em suas redes sociais eles agradeceram as participações de Luan Santana e Sandy.

“Nós estamos felizes em anunciar que teremos duas participações especiais no nosso show em Nova York, dia 03/09 no @radiocitymusichall!! @luansantana e @sandyoficial

Muito obrigado por terem aceitado o nosso convite!! Estamos ansiosos para dividir o palco com vocês!”, escreveu na página oficial da dupla.

Os irmãos ainda farão uma pequena turnê nos Estados Unidos passando por Miami, Orlando de Boston.