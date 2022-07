Luan Santana está noivo!

Assessoria de imprensa do cantor confirmou o boato para a revista ‘Quem’

O boato foi confirmado, Luan Santana está cada vez mais perto do altar com a mais nova noivinha de plantão. A assessoria do cantor confirmou que ele está noivo de Izabela Cunha.

O cantor sempre foi uma pessoa muito reservada com os seus romances e nunca esteve envolvido em nenhuma polêmica com suas parceiras, agora casando então? Podemos manter Luan no mundo da música mesmo.

O sertanejo não deixa de mostrar como está apaixonado e em fotos curte a futura esposa em momentos cheio de chamego. Ai, eu amo!