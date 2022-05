Você sabia? Luan Santana compôs a música “Cantada” para Bruna Marquezine! BABADO!

Os dois viveram um mega affair em 2014

Minha gente, eu tô chocada com o babado de Luan Santana e Bruna Marquezine! Em 2014, os dois tiveram um rolo em meio a idas e vindas entre ela e Neymar, mas jamais imaginaria que a música “Cantada” foi composta para a atriz.

Uma tiktoker contou o babado lá no aplicativo e quando você para para ouvir a canção, realmente faz todo o sentido.

E a letra faz todo o sentido! Sente só, leitor(a): “a pele bronzeada e a boca vermelha e esse sorrisão de orelha a orelha vai me faltando o ar” e a pele da atriz é morena e ela sempre estava com batom vermelho na época.

“Se esse sorriso for pra mim, eu sou o cara que tem mais sorte no mundo. Azar de quem perdeu, agora sou eu quem vai te queimar no meu fogo”, alô menino Ney, a indireta aqui foi pra você, viu?

E aí vem a parte FATAL da música: os dois foram vistos, na época, saindo de um restaurante após um jantar e pela letra da canção rolou mais coisa viu? Analisa só: “A gente só saiu pra jantar E foi ficando É que a gente só saiu pra jantar E foi ficando A gente saiu E ficou pro café”. EITA!

Em uma entrevista assim que ficou solteiro, após o relacionamento longo com Jade Magalhães, o cantor revelou que já havia ficado com Bruna e Anitta. Ah eu shipparia caso ele já não estivesse namorando de novo. Fofo seria né?