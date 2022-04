Luan Santana no ‘BBB23’?! Cantor quer participar, mas é advertido por Gustavo que o chama de gostoso!

A festa de ontem, (13), foi muito animada para os brothers e a única sister, Jessilane, lá no ‘BBB22’ viu? Teve show de Mari Fernandez, L7nnon, Felipe Ret, Matheus Fernandes e Lua Santana! Aliás, o cantor goiano falou que quer participar do programa, acredita leitor(a)?

Durante o show, que começou com a música “Acordando o Prédio”, que eu A-M-O, Luan conversou com os brothers e disse: “É a terceira vez que eu canto aqui na casa e eu morro de vontade de participar da próxima edição”, confessou o namorado da influenciadora, Izabela Cunha. EI, BONINHO, queremos hein? Imagina Luan na piscina? Luan na hidro? Luan votando? Ai ai!

E claro que Gustavo, que nunca perde a piada, disparou para o cantor: “Só não pode ser Lollipop”. Eu adoro o humor desse menino, gente! E mais: o bacharel em Direito ainda o chamou de “Gostoso” — de hetero top ele não tem nada.

o luan santana falando que morre de vontade de participar da próxima edição do bbb e o gustavo soltando que só não pode ser lollipoper vsf kkkkkkkkkkkkmmm pic.twitter.com/TC2eENMouX — rique caido 🐶 (@riquemut) April 14, 2022

o gustavo mandando um “gostoso” para o luan santana e a jessi um “maravilhosooo” pic.twitter.com/6G40QR5IKL — bê (@bedovigor) April 14, 2022

E ele está errado sobre o Lolliflop? Jamais! Afinal de contas só tem um morador do quarto restante: o insistente Eliezer, que eu não faço ideia do porquê ainda está lá… Aliás, semana passada, o publicitário comentou com Natália que está fazendo hora extra na casa e que a Disney quem manda e desmanda nessa reta final. “Eles [Scooby, PA, DG, Arthur e Gustavo] têm o controle do jogo na mão. Eles praticamente decidem quem vão colocar para o público tirar”. E não está mentindo…