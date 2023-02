Lore Improta revela que tomou injeção de dor antes do carnaval: “Me preparo a vida inteira”

Dançarina disse que vai usar tênis antes do desfile para poder ficar deslumbrante na Sapucaí

A esposa do nosso muso GG da Bahia, Léo Santana, para qualquer trânsito, mas o que a gente não sabia é que ela tomou uma injeção para suportar a dor no corpo nessa rotina intensa de carnaval. A musa ainda disse que não usa salto alto e que se prepara a vida inteira para curtir os dias de festa.

“Eu me preparo a vida inteira para o carnaval. Estou desde os meus 9 anos e são 20 anos. Fiz tudo o que eu podia fazer, tomei injeção para estar aqui porque estava com muita dor. Minha sandália é flex e não consigo usar salto. Amanhã vou estar de tênis antes do desfile para poder arrasar na Sapucaí”, contou ela ao site UOL.

A musa sofre de um problema chamado Neuroma de Morton e decidiu ser medicada para suportar as dores.