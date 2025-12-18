Lore Improta revela a qualidade que ela queria que Liz puxasse do pai, Léo Santana

Amores, a belíssima Lore Improta conversou com Thais Fersoza sobre maternidade e planos furutos no programa “Quem É Você Nesse Rolê?”.

A grande curiosidade do episódio foi a conversa de Thais e Lore sobre uma segunda gravidez. Durante a gravação, que aconteceu em setembro, Lore contou que já estava nos planos do casal dar um irmãozinho para Liz. E realmente, agora com o programa no ar, Lore e Leo já anunciaram a gravidez.

Perguntada sobre o qual qualidade que ela queria que Liz puxasse do pai, Lore contou que Leo é sempre muito feliz e muito positivo. “Leo me ensina todos os dias a levar a vida com leveza e eu queria que Liz herdasse isso”.

Lore e Thais Fersoza conversam sobre família e carreira. Foto: Luis Vizu

Na dinâmica do tabuleiro durante o programa, a primeira casa que caiu no sorteio dos dados foi “Uma Saudade”. Lore prontamente disse que sente saudades da época do Balé do Faustão. “Foi uma fase muito desafiadora, de muito aprendizado e quando eu amadureci muito. Era todo domingo observado tudo, as câmeras, os posicionamentos; foi uma escola pra mim”, lembrou.

Lore refletiu sobre a consistência da sua carreira e, apesar de reconhecer os pontos marcantes, ela não acha que teve um ponto marcante de virada, e sim, que sua trajetória foi construída aos poucos. A dançarina e apresentadora contou sobre a emoção que sentiu na sua primeira entrevista, em inglês, com Jennifer Lopes. E falou também sobre os seis anos que permaneceu dançando com Carla Perez. “Foi minha escola na dança, ela foi uma professora incrível”.

No YouTube, Lore Improta detalha projetos com a filha Liz. Foto: Luis Vizu

Sobre os planos para o futuro, Lore contou que deve estrear em breve um programa educativo, para falar sobre a consciência do uso das telas, voltado para crianças de 01 a 06 anos, e que terá Liz cantando.

Para fechar o programa, na dinâmica “Te Encontro no Futuro”, Lore escreveu uma realização pessoal e profissional que já espera ter realizado em 2035. Além de Lore Improta, a segunda temporada de “Quem é Você Nesse Rolê?” recebeu Juliette, Thaila Ayala, Mumuzinho, Rafa Kalimann, Juliana Paes e Isabelle Drummond. Dirigido por Leo Fuchs e idealizado por Thais Fersoza, o programa traz episódios novos toda quarta-feira, sempre com entrevistas únicas e exclusivas com cada convidado.

O episódio já está disponível no canal do YouTube de Tatá. Assista: