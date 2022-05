Lore improta brinca com Rafa Uccman: “Tá filmando demais o homem dos outros”

Influenciador não aguentou a presença do GG da Bahia e gravou tudo nos stories ao lado de Lore Improta

Eu disse para vocês que essa festa da Maria Alice estava igual festival de música e ninguém acreditou. A festa de tema de tutti frutti tinha um line-up de respeito, contando com o GG da Bahia, Léo Santana. Rafa Uccman aproveitou para investir no moreno e recebeu uma invertida da esposa do cantor, Lore Improta.

“Tira minha calcinha”, gritou Rafa para Léo no começo do show. Eu ri demais, porque a esposa do muso estava logo do lado, teriam coragem? Claro que tudo foi no tom de brincadeira, mas sei lá, vai que…

“Tá filmando demais o homem dos outros”, disse Lore Improta que arrasou na coreografia na frente do palco. A loira não deixou de mandar na dança quando o marido começou a cantar os grandes hits, tirou o salto alto e partiu para pista.

Essa festa estava tudo, Deus do céu! Foco para mãe que estava lindíssima no dress code lilás.