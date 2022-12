Lore Improta nega gravidez: “Estou mais magra que essa madeira porque fiquei doente”

A esposa de Léo Santana ainda desabafou sobre a pressão diante a estética do seu corpo para parecer cada vez mais magro

Lore Improta soltou o verbo nas redes sociais depois de postar uma foto de biquíni e os internautas acreditarem que ela estaria grávida. A musa contou que estava mais magra do que tudo, pois estava doente e ainda disse que os comentários são problemáticos.

“Para quem está falando que estou grávida, porque tudo eu estou grávida, parem de loucura. Postei foto de biquíni e falaram que estou grávida. Primeiro, estou mais magra que essa madeira porque fiquei doente e magra demais. Não gosto de ficar tão magra assim. Não sei onde vocês estão vendo gravidez. Mas se estão vendo alguma coisa na minha barriga ou é bosta, ou são gases, mas gravidez não é. Está longe essa gravidez, longe”, disse ela.

A dançarina ainda aponta o quanto a situação é problemática. “Tomem cuidado. Uma pessoa que já sofre com anorexia, bulimia ou qualquer transtorno com o corpo vê esses comentários na internet… Finja que eu não sou bem resolvida com o meu corpo e não entendesse o que aconteceu comigo nesses últimos 20 dias, e aí começassem a falar que eu estava grávida. Eu sei que não é sobre isso, as pessoas começam a falar isso para falar que você está gorda. Se a pessoa sofre de transtorno, isso é muito perigoso. A pessoa vai tentar cada vez mais emagrecer e ficar mais doente ainda. Tenham consciência do que comentam”, pediu aos seguidores.