Lore Improta revela que diminuiu mala de Léo Santana no Photoshop: “Eu que diminui”

Em entrevista da bailarino do ‘PodPah’ ele revelou que o volume do GG da Bahia estava incomodando

Lore Improta mostra cada vez mais ser gente como a gente. A musa chegou a diminuir a mala do marido, Léo Santana no Photoshop, porque o amigo do cantor estava marcando demais em uma foto de sunga. Em entrevista para o podcast ‘PodPah’, a loira ainda revelou que não ia perder a foto ao lado do moreno, porque seu corpo estava muito bonito. Das nossas, né?

“Diminui no Photoshop, a gente brigou muito e quase foi um término isso estava marcando demais, e eu estava incomodada estava com o corpo muito bonito do lado dele”, disse Lore.

Ela ainda conta que a foto virou meme, por causa da falta de volume na sunga do baiano. “Virou meme, muito pô, demais, depois disso ele terminou comigo e ficou postando foto com o pau todo marcado”, contou em entrevista.

Não julgo pois faria o mesmo, ainda mais se tivesse um GG da Bahia desses. Aloca!