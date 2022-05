Deu ruim! Lore Improta leva alfinetada de jurados na ‘Dança dos Famosos’…

Os jurados do quadro do Domingão não estão gostando do comportamento da bailarina viu?

Neste domingo, (15), rolou mais uma rodada da 'Dança dos Famosos', no ritmo funk, e Lore Improta protagonizou uma super torta de climão, viu? Afinal de contas, ela sempre quer aparecer mais que o aluno, Xande de Pilares, e os jurados não deixaram isso quieto. Eles se divertem como ninguém! Lore Improta e Xande de Pilares dão o nome com "Glamurosa"!#Dança2022 #Domingão @LoreImprota @xandedepilares pic.twitter.com/FkkxsyjlgO — Domingão com Huck (@domingao) May 15, 2022 O primeiro a apontar a falta de delicadeza da moça foi Zebrinha. "Lore, eu acredito que você teve boa vontade de fazer uma coreografia que favorecesse os dois, mas isso não aconteceu. A sua execução sempre fica mais evidente que ele", disparou o jurado técnico. Depois foi a vez de Carlinhos de Jesus dar uma alfinetada na professora. "Lore, eu tive que parar de te olhar e fechar o olho pra você para ver o Xande, que é quem a gente está julgando. Você ofusca com sua técnica e sua dança", disse Carlinhos. O jurado ainda elogiou a bailarina por fazer o cantor rebolar e ela ainda quis aparecer mais mandando o aluno mostrar a rebolada. Claro que a web super concordou com os jurados e ainda apontaram algo que eu também acho bem uó: Lore é a única professora que recebe um microfone quando entra no palco. Por que as outras não hein? Ah não gosto dessa história… O zebrinha falou exatamente o que eu tava pensando sobre a Lore improta querendo aparecer mais do que o aluno #Danca2022 — Joyce🎓🌎🏁 (@Black_Woman46) May 15, 2022 eu adoro a lore Improta mas ela não deixa o Xande brilhar mn, aparece mais que ele May 15, 2022 essa lore improta faz a coreografia só pra ela e deixa o parceiro todo apagado na apresentação — lindo quebrado (@decliningstar) May 15, 2022 pq a lore improta é a única dançarina que recebe microfone pra falar no palco? #dança222 pic.twitter.com/8s61sYnUsb — kenga do forró 🐆 (@kengadoforro) May 15, 2022 Lore Improta dançando funk com participação especial de Xande #dançadosfamosos — Rurik 🌊 (@Ilovebabygrogu) May 15, 2022