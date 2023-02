Lore Improta faz desabafo na web sobre Léo Santana: “Desejar o marido dos outros é pecado”

Após sucesso de ‘Zona de Perigo’ nas redes sociais, a dançarina diz que não aguenta mais o assédio

Xiii gente, sucessos demais para Lore Improta? A musa usou as redes sociais para desabafar sobre o assédio que seu marido vem sofrendo, principalmente por respingar nela toda essa situação. A musa disse que está ficando insuportável o desejo de outras mulheres pelo seu marido. Eita!

“Gente, então eu tava calada esse tempo todo porque achei que ia ser algo passageiro, mas tá ficando insustentável entrar nas redes sociais e andar nas ruas desse país”, iniciou.

Ela ainda continuou: “As mulheres me param para perguntar como é ser casada com o homem mais desejado do Brasil. Vocês têm noção disso? Vocês sabiam que desejar o marido dos outros é pecado? Ninguém respeita mais… Eu realmente preciso da ajuda de vocês…”, brincou.

“Mas, assim: super entendo, tá? Porque não é todo dia que um homão desses de dois metros de altura aparece desse jeito, rebolando, com esse gingado todo, sem camisa, na timeline de vocês. Porque antes, era só paisagem e comida. Tenho noção disso”, debochou com tom sério.