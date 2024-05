Lore Improta fala sobre suposto tiroteio em sua casa 

Amores, que loucura é essa que está acontecendo?? Após muitos boatos sem explicações, a influenciadora e esposa do cantor Léo Santana, Lore Improta, utilizou as suas redes sociais para falar sobre o suposto tiroteio que havia acontecido em sua casa em Salvador, Bahia.

“A gente já está acostumado a algumas notícias saírem sem fundamento nenhum e a mentiras sobre a nossa vida pessoal. Mas ontem fui pega de surpresa”, iniciou a influenciadora, que relatou: “Estava em uma première e sem internet. Uma fã me mandou uma mensagem desesperada. Ela chorava e perguntava: ‘Lore, a Liz está bem? Isso é verdade o que aconteceu na casa de vocês’. Eu não conseguia abrir a foto e entrei em desespero no meio da première e de um trabalho super importante para mim porque não conseguia saber o que estava acontecendo”.

Continuando, Improta conta que, preocupada e sem conseguir contato com o seu marido, recorreu a ajuda de vizinhos e funcionários do condomínio onde ela mora.

“Pensei: ‘Aconteceu alguma coisa com a minha filha e o meu marido e não consigo ver o que é’. Quando consegui abrir a imagem vi que falava que a minha casa havia sido atingida por uma bala perdida. Léo já estava dormindo e eu não conseguia ligar e falar com ele. Comecei a chamar vizinha e pessoal do condomínio que disse que não tinha acontecido nada. Resumo da história: Fiquei tranquila, mas acordei bombardeada de mensagens de família, amigos e admiradores”, continuou a influencer.

Por fim, Lore desmentiu todos os supostos acontecimentos e tranquilizou seus fãs e os fãs de sua família.

“Cada site tem uma notícia diferente. Uma que a minha casa foi atingida por uma bala perdida, outra que a gente está se mudando às pressas de onde a gente mora, outra que a gente não vai mais dar segmento na construção da nossa casa, que é no condomínio… É tudo mentira! Iremos continuar morando lá, nossa casa não foi atingida por bala perdida, Graças a Deus. Não existe isso! Por favor, tomem cuidado ao postar uma notícia dessa e busquem saber a verdade porque eu realmente fiquei muito angustiada e muitos admiradores também. Está tudo bem lá em casa”.