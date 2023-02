Longe da folia de carnaval, Arthur Aguiar explica: “Eu não tenho que fazer nada”

Ator usou as redes sociais para explicar o motivo do seu sumiço no meio de tanta festa

Fora da casinha? Jamais! Arthur Aguiar está curtindo o carnaval de casa, longe de tudo que todo folião mais adora. O ex-BBB disse que não precisa fazer nada e disse que passa o carnaval da forma que quiser. Tokme! “Eu não tenho que fazer nada. Tenho que aproveitar [o Carnaval] da maneira que eu acho que tenho que aproveitar. Eu estou bem, fiquem tranquilos”, garantiu. O muso ainda completou: “Passamos muito tempo fazendo o que as pessoas dizem que a gente tem que fazer e passamos pouco tempo se perguntando o que nos faz feliz. Muitas vezes o que o outro acha que é a nossa felicidade não é exatamente o que nos faria feliz. Temos que fazer o que nos faz bem. Pensem nisso”, finalizou. Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Arthur Aguiar (@arthuraguiar)