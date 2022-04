Lollipopers se reencontram no aniversário de Ludmilla… mas cadê Eslovênia e Eliezer?!

Os internautas estranharam a ausência dos únicos participantes do Lollipop que não foram chamados; Jade Picon está viajando

Longe de mim querer fazer fofoca uma hora dessas, sabe? Mas é que poxa vida nesta segunda-feira, (25), teve a festa de aniversário da esposa da Brunna Gonçalves, grande participante do ‘BBB22’, Ludmilla e nem todos os amiguinhos Lollipopers foram chamados.

Esperando ansiosamente o vídeo da Larissa dançando Socadona no palco pic.twitter.com/MU23GSEkJO — Vai Desmaiar #BBB22 (@vaidesmaiar) April 26, 2022

Eslovênia e Eliezer foram simplesmente esquecidos no churrasco e nem chamados foram. Isso fica claro, porque ambos estão no Rio de Janeiro, então não tem desculpa para isso. Afinal de contas, a moça com nome de país era muito “querida” por Brunna no confinamento. A única coisa que pode justificar é que a bailarina detesta Lucas, o Barão da Sensatezinha, que a indicou ao paredão. Mas Gustavo estava lá com a Laís né? Não são águas passadas que se diz? Eliezer até poderia entender por ele ter acabado de sair da casa, mas quase todos os ex participantes estavam lá e somente os dois do quarto Lollipop que não foram chamados. Ficou feio? Muito!

Estiveram por lá: Pedro Scooby, Jessilane, Lina, Tiago Abravanel, Laís, Gustavo, Vyni, Larissa, Maria e Bárbara. Teve Lina chorando do nada, Gustavo sambando, Scooby se divertindo, Vyni fazendo torta de climão, Jessilane chiquérrima e com Tiago prometendo sua festa de quinze anos… Foi uma festa maravilhosa e eletiva né?

Vem aí a festa de 15 anos da Jessi gente 😭😭 #BBB22 pic.twitter.com/f0RkiQZ41n — Central Reality • #BBB22 (@centralreality) April 26, 2022

O Vyni empurrando a Larissa pra mostrar a Brunna KKAKAKAKAKA #BBB22 pic.twitter.com/eaVDYnvUTw — Central Reality • #BBB22 (@centralreality) April 26, 2022

Aiii como ta chique minha Jessilane #BBB22 pic.twitter.com/gJqTVRzN9f CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE April 26, 2022

Enquanto isso, Eslô estava no hotel com Lucas e Eliezer assistiu à edição do programa ontem à noite. É, eu sabia que essa amizade Lollipoper não ia ser durável… E só para constar: Jade deve ter sido convidada, mas estava voltando ao Brasil de madrugada. Prioridades né? Imagina que a moça ia ficar perto dos ‘Pipoquinhas Fracassados’, como diz Dani Calabresa!