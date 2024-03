LOLLAPALOOZA VIRA LOLLABREJO E MOSTRA QUE ROCK IN RIO INSISTE NO AMADORISMO PAULISTANO

Gente, eu admiro a coragem do pessoal que está lá no Lollapalooza, porque essa chuva persistente que cai em São Paulo desde sexta-feira (22) deixou inúmeras áreas do Autódromo de Interlagos, onde está rolando o festival, completamente cheias de lama. Além de lidar com o lamaçal no sábado (23) e neste domingo (24), foi forçado a mudar seus looks para curtir o festival sem ficar sujo de lama da cabeça aos pés.

Além das capas de chuva, que é um item básico de qualquer festival em local aberto, o público também investiu em botas e galochas para poder circular no evento sem afundar na lama e perder o sapato .A previsão do tempo para o fim de semana em São Paulo é de chuva e temperatura na faixa dos 20ºC.

“Tem que se entregar, uma chuva não é nada. Roupa, a gente lava. Tem que curtir o show mesmo com chuva, sem pensar muito”, disse um espectador.

“Tem que vir com roupa que não fique molhada. Jaqueta impermeável e bota, mas a gente errou e veio de tênis”, afirma.

Já outro disse que resolver beber bastante para lidar com a situação. “Aí a gente fica sem se importar”, afirma.

Enquanto isso, uma moça disse que não pode faltar a capa de chuva. “Além da capa de chuva, venha com uma roupa quente, porque vai esfriar durante o dia. Importante colocar também uma bota, evitar tênis porque molha e suja mais”, aconselha.

Por outro lado, outra espectadora diz que prefere passar frio a ficar com uma calça molhada. “Ficar com calça molhada em festival é a pior coisa do mundo, então compensa você colocar um shorts, uma meia calça e uma bota. Se vier de tênis, arruma uma sacola para amarrar e não ficar com o pé molhado. Mantenha o peito quente que o resto você aguenta.”

Para quem não sabe, Rock in Rio está administrando Lollapalooza. Então, meu querido amado e idolatrado Medina, vamos dar up. Só você não sabe que mês de março é enchente das goiabas? Até eu que sou do Rio e amo o Rock in Rio, sei disso.