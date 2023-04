Lobão ataca novamente e faz Dinho Ouro Preto de vítima: “Fala mal, se expressa mal e não é bem conceituado”

Cantor voltou a fazer ataques à velha guarda do rock brasileiro em áudios espalhados pelas redes sociais, dessa vez ele pega no pé do vocalista de ‘Capital Inicial’

Lobão ataca novamente! Depois de dar o que falar com os seus áudios polêmicos nas redes sociais detonando bandas brasileiras, principalmente as do rock, o cantor atacou ‘Capital Inicial’, mais precisamente Dinho Ouro Preto. Fabíola Reipert teve acesso aos áudios do cantor em que ele nega entrevistar Dinho pois ele não é bem conceituado. “O Dinho é muito mole.. peixe pequeno, né? O Dinho não dá para começar a fazer programa com Dinho… ele é da terceira linha do rock brasileiro, inclusive, né? Não dá nem pra… a gente pode colocar ele pra encher linguiça, pra começar programa não tem barra pra isso não. O Dinho é uma pessoa bem nascida, mas ele é pouco articulado, fala mal e se expressa mal, não é bem conceituado não”, iniciou. Lobão ainda diz que sente pena do vocalista: “A única coisa que eu respeito na Capital foi eles terem se reinventado nos anos 2000 porque eles não eram nada nos anos 80 e fizeram um monte de hit nos anos 200, mas o Dinho mal sabe falar, é um desespero, tadinho, tenho até pena dele. Ele falando é um papo péssimo. Tem uns caras que reluz, mas não é ouro não, mesmo sendo preto”, finalizou.