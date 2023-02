Liziane Gutierrez desmente ex de Jojo Todynho: “Ele precisa urgentemente de um psiquiatra”

A modelo afirma que não sabia que enquanto ficava com o militar, ele e Jojo estavam tentando reatar o casamento.

Eita, que esse rolê está parecendo uma bola de neve, que a cada vez está envolvendo mais gente. Durante o programa Chupim, da rádio Metropolitana FM, o militar e ex-marido da cantora Jojo Todynho, Lucas Souza, afirmou que está movendo um processo contra a modelo Liziane Gutierrez, no qual a impede de mencionar o seu nome.

“Ela não pode falar meu nome, é proibido. Eu tinha pedido com educação pra ela parar de falar. Querendo ou não isso aí é um negócio muito íntimo. Em nenhum momento eu falei aqui sobre a performance do beijo dela”, afirmou o militar.

Porém, segundo a modelo, a história não é bem assim. Em entrevista a CONTIGO!, Liziane desmente Lucas, garantindo que não existe nenhum processo dele contra ela .

“Ele inventou essa história de que está me processando, que eu não posso falar sobre ele. Isso é uma mentira descarada! Eu não gosto de mentiras, porque você tem duas coisas que eu não sou é mentirosa e de me envolver com homem casado”, desmentiu a modelo.

A top model ainda contou que foi “iludida” pelo militar, acreditando que o mesmo era um príncipe, mas que hoje consegue enxergar que existe o Lucas marketeiro, que quer fama a todo custo, e o Lucas fofinho.

“Ele precisa urgentemente de um psiquiatra, porque o Lucas tem duas personalidades: o que está desesperado por fama, que quer fazer publi a qualquer custo, o caça A Fazenda 15 e o Lucas fofinho, que foi o que eu imaginei que ele fosse, porque no começo eu achei que a Jojo era uma filha da put* e ele o príncipe”, confessou Liziane.

Por fim, a modelo comentou sobre a polêmica exposta por Jojo, na última quinta-feira (09), onde a cantora afirma que o militar ficou com Liziane enquanto os dois estavam tentando reatar o casamento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Foi um choque, porque em todos os momentos que eu conversava com Lucas eu perguntava: ‘Vocês vão voltar?’. E ele me falava: ‘eu jamais vou voltar com aquela louca'”, afirmou a modelo.