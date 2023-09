“Livre pra seguir novos caminhos”, declara Clayton Conservani após 27 anos de Globo

O jornalista deixou o quadro de colaboradores da emissora e anunciou sua saída por meio das suas redes sociais

Clayton Conservani deixou a TV Globo após 27 anos de casa. O jornalista contou detalhes sobre a sua saída e disse que não é uma despedida, apenas um até breve, porém se sente livre para novos trabalhos. No texto, ele ainda conta que conheceu todos os continentes por causa do seu trabalho na emissora.

“Não é uma despedida, apenas um até breve. Hoje, dia 31/08/2023, estou me desligando do grupo Globo depois de intensos 27 anos. A partir de 2024 a ideia é produzir por obras, realizar trabalhos pontuais. Uma mudança que está acontecendo em outros departamentos da empresa”, explicou ele no começo do texto.

Conservani estreou na Globo em 1993 e ficou conhecido por suas reportagens para o ‘Esporte Espetacular’ e também por apresentar o programa ‘Planeta Extremo’. “Durante os 27 anos no grupo Globo conheci todos os continentes. Cruzei desertos em ultramaratonas, mergulhei em cavernas, escalei algumas das maiores montanhas do mundo, sobrevivi a um terremoto no Nepal, me arrisquei um bocado pra fazer o que eu amo, levar o telespectador pra lugares incríveis e isolados do nosso planeta. Conheci diferentes culturas, acumulei conhecimento e histórias. O principal de toda essa jornada é que sempre coloquei meu coração em tudo que fiz, um trabalho realizado com capricho e muita paixão”, acrescentou.