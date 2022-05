”Trabalhava em dois programas, ainda tinha a bunda marcada a ferro na cadeira, isso custa caro”, desabafa Lívia Andrade

Silvio Santos explicou que o motivo da saída foi o “salário muito alto” que a apresentadora recebia

Eta, minha gente. Parece que a poupança da ex-apresentadora do SBT vai ficar mais magrinha com a sua saída da emissora. Lívia Andrade não abriu mão de um bom salário e acabou sendo mandada embora, tudo isso porque Sisi já tinha dito que o salário da moça era realmente muito alto. A musa ainda revelou que não é fácil levar choque no jogo dos pontinhos.

Em declarações ao site NaTelinha, pela jornalista Marcela Ribeiro no último domingo, Lívia disse que seu salário dentro da casa era muito alto e que ela o negociava diretamente com o dono do SBT, Silvio Santos. “Sim, era alto (o salário), lutei anos por isso. Recebia boas propostas de outras emissoras e melhorava a minha condição de trabalho no SBT negociando pessoalmente um a um, na maioria das vezes com o próprio Silvio”, disse.

Lívia Andrade era uma das participantes do jogo dos pontinhos no programa de Sisi (Foto: Reprodução/SBT)

Para quem acha que a gata tinha muita frescura ao trabalhar se engana, pois em alguns momentos ela deixa escapar que ficava 24 horas disponível para a TV e ainda teve a bunda marcada por choque em cadeira. Oi? “Trabalhava em dois programas, estava 24 horas à disposição e ainda tinha a bunda marcada a ferro na cadeira que dava choque, isso custa caro! Nessa vida, eu ainda preciso trabalhar muito para pagar minhas contas, realizar os meus sonhos e continuar fazendo meu pé de meia para o futuro”, revelou.

O choque que a gata comenta é uma das brincadeiras envolvidas no jogo dos pontinhos, no qual a gata participou durante um longo período.

A ex-apresentadora não deixou de evidenciar o quanto amava Sisi e entende o motivo de algumas de suas escolhas, mas não poderia deixar de lutar pela realização dos seus sonhos.

Lívia já está correndo contra o tempo com seu novo programa na Band, que deve estrear agora em maio. O programa foi gravado no estúdio do Edu Guedes e será um programa musical sertanejo. Já estou ansiosa!