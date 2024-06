Lívia Andrade revela que já tentou trabalhar com Luciano Huck: “Não passei”

Lívia Andrade falou sobre sua vida profissional e não deixou de contar que já tentou trabalhar com Luciano Huck no passado. Em entrevista à Caras Brasil, ela afirma que sua mãe foi responsável por a incentivar a continuar na carreira.

Lívia Andrade diz que, apesar de não se lembrar do episódio, sua mãe contou que quando ela era bastante jovem, fez um teste para ser assistente de palco do Luciano Huck. “Eu particularmente não me lembro, mas ela nunca esqueceu disso.”

A apresentadora diz que, na época, não tinha o perfil que buscavam e era muito nova para a posição. Por isso, acabou não sendo escolhida. “Minha mãe ficou super chateada por mim, ela quer sempre que eu vença, passe. Mãe quer sempre que dê certo tudo que a gente faz. Mas, eu não passei no teste. Para mim foi uma coisa super normal, tanto que eu não me recordo.”