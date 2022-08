Lívia Andrade posta seu primeiro dia de trabalho na Tv Globo

E OLHA ELAAA!!! Lívia Andrade postou na tarde de hoje,25, na sua página no Instagram sua chagada no Projac da Tv Globo. Ela é a mais nova contratada da Tv Globo fará parte do programa ‘Caldeirão Com Huck’. A loira mostrou ainda o camarim da emissora com seu nome.

No vídeo ela conta que já andou nos famosos carrinhos do Projac, mas que agora a sensação é bem diferente. Lívia ainda mostrou seu encontro com o apresentador Luciano Huck, com que trabalhará agora.

Os seguidores de Lívia logo reagiram: “Ela chegou gente, agora vão ter que engolir”, escreveu um deles. “S U C E S S O tem nome e se chama Lívia Andrade!!!”, escreveu outra seguidora.