Lívia Andrade esclarece detalhes do golpe que levou no show do Coldplay

Ao final de tudo, felizmente, a apresentadora conseguiu assistir o show junto com seus acompanhantes que também foram barrados na entrada.

Amores, ontem contei para você o baita perrengue que a apresentadora Lívia Andrade passou, ao tentar assistir o show da banda britânica Coldplay, no último fim de semana, em São Paulo. Pra quem não sabe, a gata foi barrada logo na entrada do show, pois os ingressos que ela havia comprado de um cambista eram falsos.

Pois bem, com a repercussão do caso, a loira respondeu a um twitte do jornalista José Norberto Flesch, contando o que realmente aconteceu.

Não é bem isso!!! Na verdade foram 8 e não comprei de cambista foi direto com o Terrazza! O meu final foi feliz , mas dezenas de pessoas foram chorando pra casa! https://t.co/824U51QSyi — Lívia Andrade 🦉 (@liviaandradezn) March 20, 2023

Logo em seguida, ainda em sua rede social, a apresentadora afirma não ser do tipo de pessoa que fica reclamando, que as providências necessárias já foram tomada e que, felizmente, ela e todos os seus acompanhantes conseguiram assistir o show, com a ajuda de uma terceira pessoa, a qual ela não citou o nome.

Eu não sou de ficar reclamando, a coisa acontece a gente toma providências e pronto! Até quando dá errado, dá certo! Coloquei todo mundo pra dentro graças a pessoas maravilhosas que Deus põe sempre no meu caminho. Pra todo problema uma solução surpreendente. — Lívia Andrade 🦉 (@liviaandradezn) March 20, 2023

Ainda falando sobre o assunto, Norberto Flesch tentou arrancar mais algumas informações de Lívia, que rapidamente cortou o assunto, afirmando que não quer ficar debatendo a respeito nas redes sociais.

Olá José, as providências já foram tomadas. Acho interessante você tentar descobrir as outras dezenas de pessoas que passaram por isso. Eu fiz uns stories no dia pra agradecer quem ajudou. Como eu disse o meu final foi feliz, não quero ficar debatendo isso em rede social. March 20, 2023

Por fim, a gata exalta o show da banda britânica, agradece as pessoas que lhe ajudaram e afirma que prefere falar sobre as coisas que deram certo,são sobre os fracassos.

Curtimos muito e o show foi incrível!!! Agradeci as pessoas que colocaram pra dentro não só os meus amigos como os desconhecidos também. Prefiro falar sobre o que deu certo , sobre pessoas boas e finais felizes. pic.twitter.com/m49IwLfPwZ — Lívia Andrade 🦉 (@liviaandradezn) March 20, 2023