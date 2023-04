Lívia Andrade defende Carolina Dieckmann: “O problema das pessoas é acreditar nas línguas que falam”

A apresentadora aproveitou a oportunidade para dar uma lição de moral daquelas nos seus internautas.

Mulheres, unidas, jamais serão vencidas! Amores, no último domingo (09), a apresentadora Lívia Andrade publicou em seu twitter uma foto com a atriz Carolina Dieckmann, com a seguinte legenda: “Que mulher maravilhosa essa”.

Que mulher maravilhosa essa 😍 😍😍 pic.twitter.com/HhEYjU0zTN — Lívia Andrade 🦉 (@liviaandradezn) April 9, 2023

Até aí estava tudo bem, o problema começou quando um internauta resolveu fazer um comentário bem maldoso na foto da apresentadora. Afirmando que ela estava forçando a barra ao publicar a foto com a atriz, o internauta fala que todos acham a Dieckmann um “nojo”.

Mas é óbvio que a Lívia não ia se calar diante dessa acusação. Como uma boa barraqueira que nós sabemos que ela é, a apresentadora defendeu a atriz com unha e dentes, e ainda deu uma lição de moral daquelas no internauta.

O problema das pessoas é acreditar nas línguas que falam. Eu prefiro acreditar nas experiências que tenho e nos sentimentos que eu sinto!Gosto de tirar minhas próprias conclusões sobre as coisas e sobre as pessoas. Cuidado com julgamentos, não deixe que escolham por você. 😉 — Lívia Andrade 🦉 (@liviaandradezn) April 12, 2023

Após toda essa situação, Lívia tirou um print do comentário do internauta e de sua resposta, publicou em seu twitter e voltou a ressaltar sobre a importância das pessoas tirarem suas conclusões através de suas próprias experiências.