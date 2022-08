Lívia Andrade chega na Globo: “Dessa vez é bem diferente”

Apresentadora ainda disse já ter andado nos carrinhos do Projac, mas que dessa vez era diferente

Se Lívia Andrade está feliz, nós estamos como? Ansioso esperando a estreia da musa no programa do Luciano Huck. Ontem (25), a musa resolveu dividir com seus seguidores sua chegada nos estúdios Globo para as gravações do ‘Domingão do Huck’. Cá entre nós a musa arrasou no look para o seu primeiro dia, com direito a abraço em Luciano.

No vídeo ela ainda é questionada por um amigo: “Primeira vez que está andando nesse carrinho ou já andou?” e ela responde: “Já andei”. O amigo insiste perguntando: “Mas dessa vez é diferente” e ela completa: “Dessa vez é bem diferente”.

A loira ainda foi supersticiosa e entrou com o pé direito no camarim para logo depois encontrar o apresentador do programa das tardes dominicais da Globo.

Na publicação a muda não deixou de comemorar. “Desculpa mas esse eu vou curtir e comentar em mim mesma! MANHÊ TÔ NA GLO BO!”, escreveu.