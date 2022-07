Lipe Ribeiro se declara solteiro e “vivo” para Farofa de Gkay

No Twitter pegador escreveu que “ciclos se encerram” e que está feliz, focado em seus projetos pessoais

Quem é vivo sempre aparece, não é mesmo Lipe Ribeiro? O pegador mais famoso dos últimos tempos mostrou que está on e roteando, esperando ansioso pela Farofa da Gkay esse ano. Em um Tweet a dona da festa escreveu que estava preocupada com o tanto de casal que estava se formando e ainda colocou em Boca Rosa o peso da pegação, ela só não contava com Lipe vivíssimo.

viih tube, Álvaro, Rangel tudo namorando, Mazzafera em LA, BOCA ROSA A FAROFA ESTÁ EM SUAS MÃOS — GKAY (@gessicakayane) July 4, 2022

Lipe não perdeu tempo e investiu no comentário na publicação: “To vivo”. Vale lembrar que não faz muito tempo que a vida dele com Ya Burihan deu uma virada de cabeça para baixo com Lipe aprontando poucas e boas com a musa.

Ontem (04) o empresário ainda escreveu no Twitter que está solteiro e que não deve satisfação para ninguém. “Só pra vocês entenderem, não são vocês que determinam com quem a pessoa tem que estar ou deixar de estar ok? Tô solteiro e feliz. Parem”, escreveu.

Só pra vcs entenderem, não são vcs q determinam com quem a pessoa tem que estar ou deixar de estar ok? To solteiro e feliz. parem 🫶🏽 focado em mim, nos meus projetos e nas minhas empresas — Lipe Ribeiro (@euliperibeiro) July 5, 2022

Ciclos encerram e ta tudo bem — Lipe Ribeiro (@euliperibeiro) July 5, 2022